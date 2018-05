Bradley Cooper sarà regista e protagonista del film dedicato a Leonard Bernstein

News





11/05/2018 |

Un altro film dedicato a Leonard Bernstein è entrato ufficialmente in lavorazione. Dopo quello che vedrà protagonista Jake Gyllenhaal, dal titolo The American, ecco la pellicola con protagonista Bradley Cooper.



Cooper sarà anche il regista del film.



La Paramount Pictures e la Amblin di Steven Spielberg si occuperanno di sviluppare il film che racconterà la storia di uno dei più grandi direttori d'orchestra di tutti i tempi.



La sceneggiatura sarà scritta da Josh Singer e da Cooper.

Fred Berner, Amy Durning, Kristie Macosko Krieger, Martin Scorsese, Cooper e Spielberg.



Per Bradley Cooper si tratta del suo secondo film da regista dopo E' Nata Una Stella, la cui uscita in Italia è prevista per il prossimo ottobre.