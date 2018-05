Dogman: in rete la scena Fiera canina

News





13/05/2018 |

Il 17 maggio uscirà nelle nostre sale Dogman di Matteo Garrone, di cui oggi vi mostriamo una nuova scena dal titolo Fiera canina. La pellicola in concorso al Festival di Cannes 2018 trae ispirazione dalla storia del canaro della Magliana e vede protagonisti Marcello Fonte e Edoardo Pesce. Nunzia Schiano, Adamo Dionisi e Francesco Acquaroli completano il cast.



Grazie alla 01Distribution vi lasciamo alla clip!

Sinossi di Dogman:

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l'amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Dopo l'ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall'esito inaspettato.