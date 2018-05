Once Upon a Time in Hollywood: Timothy Olyphant in trattative per recitare nel film

News





13/05/2018 |

Timothy Olyphant, attore che ha recitato recentemente in Snowden, è entrato in trattative per recitare in Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino che racconterà la storia degli omicidi commessi da Charles Manson.



Se le trattative dovessero andare a buon fine Olyphant lavorerà accanto ad un cast stellare che vede al suo interno Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

Pitt nel film interpreterà Rick Dalton, protagonista di serie tv western, mentre DiCaprio reciterà nelle parte dello stunt e controfigura di Dalton, Cliff Booth. La trama non è stata rivelata a tutto tondo ma da quello che è emerso i due personaggi che ritroveremo nella pellicola non sono più a loro agio nella Hollywood di quel periodo (1969) con Dalton che, tra l'altro, ha una vicina di casa molto particolare... Sharon Tate.



Margot Robbie, che interpreterà Sharon Tate, Kurt Russell e Burt Reynolds sono gli altri attori presenti nel cast.



Tarantino ha anche curato la sceneggiatura del film la cui uscita è prevista per il 2019.