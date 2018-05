Laura Vandervoort sarà la protagonista di Rabid - Sete di Sangue

News





13/05/2018 |

Laura Vandervoort reciterà da protagonista all'interno del remake di Rabid - Sete di Sangue. L'attrice che abbiamo visto all'interno di Jigsaw, ultimo capitolo della saga di Saw - L'Enigmista, sarà diretta dalle Soska Sisters.



Il film originale, diretto e scritto da David Cronenberg, racconta la storia di Rose, ragazza vittima di un incidente stradale e finita tra le mani del Dottor Keloid, un professore che deciderà di ripristinare il corpo della ragazza con strati di pelle prelevati da pazienti morti. Al suo risveglio, però, Rose si trasforma in una creatura in grado di succhiare il sangue degli umani.



John Serge ha scritto la sceneggiatura del nuovo film.

Michael Walker, Paul Lalonde e John Vidette della Back 40 Pictures sono i produttori.