Box Office Italia: Avengers: Infinity War continua a dominare al botteghino

14/05/2018 |

Continua a dominare al botteghino italiano Avengers: Infinity War. Il film, uscito lo scorso 25 aprile, ha mantenuto la prima posizione, incassando 1.143.886 euro e superando i 17 complessivi. La pellicola ha resistito all'arrivo nelle sale di Loro 2, seconda parte dell'opera di Paolo Sorrentino dedicata a Silvio Berlusconi. Il film ha incassato 1.089.982 euro. Al terzo posto ha debuttato Show Dogs - Entriamo in Scena di Raja Gosnell, il cui incasso è stato pari a 580.276 euro mentre un gradino più in basso ecco spuntare Arrivano i Prof di Ivan Silvestrini che ha portato via 413.745 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Loro 1 di Paolo Sorrentino (365.453 euro) e la new entry Tonno Spiaggiato di Matteo Martinez (213.627 euro).