Box Office USA: sempre in testa Avengers: Infinity War

14/05/2018 |

Anche negli Stati Uniti Avengers: Infinity War si è confermato al primo posto della classifica box office. Il cinecomic diretto da Joe ed Anthony Russo ha incassato 61.817.000 dollari, superando i 540 complessivi. Alle spalle della pellicola dedicata ai Vendicatori troviamo le new entry Life of the Party di Ben Falcone, che ha portato via 18.500.000, e Breaking In di James McTeigue che ha incassato 16.500.000 dollari. E' scivolato in terza posizione Overboard di Bob Fisher e Rob Greenberg che ha incassato 10.100.000 dollari mentre in quarta posizione scende A Quiet Place - Un Posto Tranquillo di John Krasinski (6.400.000 dollari). Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano I Feel Pretty di Abby Kohn e Marc Silverstein (3.710.000 dollari) e Rampage - Furia Animale di Brad Peyton (3.380.000 dollari).