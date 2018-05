Wonder Woman 2: Patty Jenkins annuncia che le riprese partiranno presto

News





14/05/2018 |

Uno dei più grandi successi dell'universo dei cinecomic composto dalla Warner Bros. Pictures e dalla DC Comics è stato sicuramente Wonder Woman. La pellicola ha incassato più di 800 milioni di dollari in tutto il mondo, spingendo la produzione verso la realizzazione di un secondo capitolo. E a confermare che il nuovo film entrerà presto in produzione è stata Patty Jenkins, la regista confermata nuovamente dietro la macchina da presa.



In quel di Cannes la Jenkins ha confermato che presto partiranno le riprese, anche se non ha voluto svelare la data esatta.



La regista ha scritto la sceneggiatura del nuovo episodio con Dave Callaham. Gal Gadot tornerà per interpretare l'Amazzone guerriera affiancata da Kristen Wiig e Pedro Pascal.



L'uscita è prevista per il 2019.