End of Justice  Nessuno è Innocente dal 31 maggio al cinema: online il trailer italiano

News





14/05/2018 |

Un nuovo trailer italiano di End of Justice – Nessuno è Innocente è stato rilasciato dalla Sony Pictures. Protagonista di questo film è Denzel Washington che veste i panni di Roman J. Israel, Esq., caparbio avvocato che ha da sempre svolto nel migliore dei modi il proprio lavoro e che dopo la morte del suo partner riuscirà ad assumere il controllo della loro società. La scoperta di alcuni dettagli sulle crociate portate avanti dallo studio legale lo condurranno successivamente verso una crisi esistenziale.



La pellicola è scritta e diretta da Dan Gilroy ed ha un cast brillante che comprende anche Colin Farrell, Carmen Ejogo, Lynda Gravatt, Amanda Warren, Hugo Armstrong, Sam Gilroy, Tony Plana, DeRon Horton e Amari Cheatom.



L'uscita è prevista per il 31 maggio.



Sinossi di End of Justice – Nessuno è Innocente :

La carriera di Roman J. Israel, un determinato avvocato difensore interpretato da Denzel Washington, è stata caratterizzata da un tenace attivismo: la sua vita viene stravolta quando una serie di turbolenti eventi si scontra con i suoi ideali. Colin Farrell affianca il protagonista nel ruolo di un ricco e ambizioso avvocato che assume Roman nel suo studio legale.