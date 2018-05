News





15/05/2018 |

Tramite la Notorious Pictures siamo lieti di presentarvi il trailer italiano di #211 Rapina in Corso. L'action-thriller movie è scritto e diretto da York Alec Shackleton e vede protagonista Nicolas Cage.



La star sarà affiancato nel cast da Sophie Skelton, Michael Rainey Jr., Dwayne Cameron, Weston Cage e Cory Hardrict.



In Italia il film uscirà il 14 giugno.



Sinossi di #211 Rapina in Corso:

Los Angeles, 1997. Quattro spietati criminali armati assalgono la Bank of America, trasformando 26 persone, tra impiegati e clienti, in ostaggi ad alto rischio. Le squadre speciali entrano in azione con il supporto dell’Interpol, ma sarà l’agente Chandler (Nicolas Cage) a prendere il comando della negoziazione che si rivelerà la più lunga e sanguinaria della storia americana. #211 RAPINA IN CORSO dal 14 giugno al cinema.