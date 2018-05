Mamma Mia! Ci risiamo: la featurette When I Kissed the Teacher

News





15/05/2018 |

Un'intensa featurette di Mamma Mia! Ci risiamo è online tramite la Universal Pictures. Il sequel di Mamma Mia! uscirà nelle nostre sale a partire dal 6 settembre ed è prodotto da Judy Craymer e Gary Goetzman, i produttori del film originale. La sceneggiatura è stata scritta da Ol Parker, chiamato anche a dirigere l'opera cinematografica da una storia scritta da lui stesso, da Catherine Johnson e da Richard Curtis.



Benny Andersson e Björn Ulvaeus sono i produttori esecutivi con Tom Hanks, Rita Wilson, Phyllida Lloyd, Richard Curtis e Nicky Kentish Barnes.



Meryl Streep, Julie Walters e Christine Baranski tornano per vestire i panni di Donna, Rosie e Tanya accompagnati da Amanda Seyfried e Dominic Cooper, riuniti per interpretare nuovamente Sophie e Sky. Altri ritorni sono quelli di Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård e del Premio Oscar Colin Firth nei ruoli di Sam, Bill e Harry.



Il film tornerà indietro nel tempo per mostrarci la vita dei protagonisti e la nascita del loro legame. Nei panni della giovane Donna troviamo Lily James mentre Alexa Davies e Jessica Keenan Wynn interpretano la giovane Rosie e la giovane Tanya. Nella parte del giovane Sam, del giovane Bill e del giovane Harry ecco Jeremy Irvine, Josh Dylan e Hugh Skinner.



Qui sotto trovate la clip When I Kissed the Teacher.