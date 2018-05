Uptown Saturday Night: Kevin Hart in trattative per recitare nel remake

News





15/05/2018 |

La Warner Bros. Pictures e la Overbrook Entertainment sono all'opera per realizzare il remake di Uptown Saturday Night. Il progetto vede al centro della scena Kevin Hart, entrato ufficialmente in trattative per la parte principale.



Will Smith e James Lassiter della Overbrook Entertainment sono i produttori mentre Kenya Barris si occuperà di scrivere la sceneggiatura.

Entrambi gli studi sono alla ricerca di un regista e presto annunceranno anche il nome dell'attrice principale che affiancherà Kevin Hart, qualora le trattative con quest'ultimo dovessero andare in porto.



Uptown Saturday Night è uscito nel 1974 grazie a Sidney Poitier, regista e protagonista con Bill Cosby.