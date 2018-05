Vin Diesel reciterà nell'action comedy Muscle

News





16/05/2018 |

Vin Diesel ha scelto il suo prossimo progetto. L'attore reciterà nei panni del protagonista all'interno dell'action-comedy Muscle. Il film è sviluppato dalla STXfilms, il cui intento sarebbe quello di creare un vero e proprio franchise.

Lo stesso Diesel e Samantha Vincent della One Race Films sono i produttori insieme a Reginald Hudlin e Byron Phillips.



La STXfilms non ha ancora comunicato la trama del film e, allo stesso tempo, non ha annunciato i nomi di regista e sceneggiatori. Inoltre non è stato specificato in quale periodo partiranno le riprese di questo progetto che sta muovendo i primi passi.