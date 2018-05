The Poison Rose: Famke Janssen e Robert Patrick nel cast

News





16/05/2018 |

Anche Famke Janssen e Robert Patrick sono entrati a far parte del cast di The Poison Rose, il film che vede protagonisti John Travolta e Morgan Freeman.



La Janssen interpreterà la compagna del personaggio interpretato da Travolta. Quest'ultimo, invece, recita nella parte di un detective privato chiamato ad investigare sulla morte di un uomo. Non è chiaro quale sarà il ruolo di Patrick.



George Gallo sarà il regista e lavorerà su una sceneggiatura scritta da lui stesso e da Richard Salvatore. Il film è basato sull'omonimo romanzo scritto da Salvatore che produce il film attraverso la sua March on Productions con Jeff Elliott, Oscar Generale e David Ornston.



Non è stata annunciata la data d'inizio riprese.