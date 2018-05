IT: Chapter 2: Andy Bean interpreterà Stanley

News





17/05/2018 |

Un nuovo attore si è aggiunto al cast di IT: Chapter 2. Andy Bean, artista che abbiamo visto in Allegiant, capitolo del franchise Divergent, interpreterà Stanley Uris. Bean prenderà in mano questo personaggio che, nella sua versione adolescenziale, è stato interpretato da Wyatt Oleff.



Dunque inizia a farsi sempre più interessante il cast della pellicola che vede al suo interno anche Jessica Chastain, James McAvoy e Bill Hader, nei ruoli di Beverly, Bill e Richie, e Bill Skarsgard che tornerà a vestire i panni del diabolico Pennywise.



La regia sarà ancora di Andy Muschietti che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Gary Dauberman.



La produzione partirà entro la prossima estate mentre l'uscita è prevista per settembre 2019.