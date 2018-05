Searching: il trailer italiano del film con John Cho

News





18/05/2018 |

La Sony Pictures presenta il primo trailer italiano di Searching, film con protagonista John Cho. L'attore in questo thriller ad alta tensione recita nella parte di un padre premuroso la cui vita improvvisamente cambierà dopo la misteriosa scomparsa della figlia.

La regia è di Aneesh Chaganty, al primo lavoro cinematografico, che ha curato anche la storia con Sev Ohanian.

Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La e Sara Sohn sono le altre star presenti nel cast.



La data d'uscita non è stata ancora annunciata.



Sinossi di Searching:

Quando la figlia sedicenne di David Kim (John Cho) scompare, viene aperta un'indagine locale e assegnato al caso un detective (Debra Messing). Ma 37 ore dopo David decide di guardare in un luogo dove ancora nessuno aveva pensato di cercare, dove tutti i segreti vengono conservati: il computer della figlia. In un thriller iper-moderno raccontato attraverso i dispositivi tecnologici che usiamo ogni giorno per comunicare, David deve rintracciare tutti i movimenti di sua figlia prima che scompaia per sempre.