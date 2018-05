Jenn Murray reciterà in Maleficent 2

News





18/05/2018 |

Jenn Murray è entrata ufficialmente a far parte del cast di Maleficent 2. L'attrice vista in Animali Fantastici e Dove Trovarli reciterà accanto alle due protagoniste Angelina Jolie ed Elle Fanning. All'interno di questa pellicola troveremo anche Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor e Ed Skrein.



La regia di Maleficent 2 è affidata a Joachim Ronning che lavorerà su una storia scritta da Jez Butterworth e Linda Woolverton.



Joe Roth è il produttore.



Non è stato svelato quello che sarà il ruolo della Murray, sappiamo invece che la Jolie interpreterà nuovamente Malefica.