Elisabeth Moss e Michael Stuhlbarg reciteranno in Shirley

19/05/2018 |

Elisabeth Moss e Michael Stuhlbarg sono entrati a far parte del cast di Shirley. La Moss interpreterà in questo thriller psicologico Shirley Jackson, scrittrice e giornalista statunitense conosciuta per aver scritto le short stories La Lotteria e L'incubo di Hill House mentre Stuhlbarg sarà suo marito Stanley Edgar Hyman.



La sceneggiatura è stata realizzata da Sarah Gubbins che ha adattato il libro Shirley scritto da Susan Scarf Merrell.



Jeffrey Soros, Simon Horsman, Christine Vachon, David Hinojosa, Sue Naegle e la Gubbins produrranno il film con Elisabeth Moss.



La regia sarà di Josephine Decker.