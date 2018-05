Steven Spielberg e Leonardo DiCaprio potrebbero lavorare insieme per il biopic su Ulysses S. Grant

News





19/05/2018 |

Steven Spielberg e Leonardo DiCaprio potrebbero fare nuovamente squadra per sviluppare la pellicola interamente dedicata a Ulysses S. Grant. Se le trattative dovessero andare a buon fine, i due torneranno insieme sul set a distanza di sedici anni: nel 2002, infatti, DiCaprio è stato diretto da Spielberg nel film Prova a Prendermi con protagonista anche Tom Hanks.

La Appian Way di DiCaprio ha acquisito i diritti di Grant, biografia scritta da Ron Chernow, e svilupperà il progetto con la Lionsgate.

David James Kelly scriverà la sceneggiatura della pellicola che sarà prodotta da DiCaprio e da Jennifer Davisson.



Spielberg ha diretto recentemente Ready Player One ed è stato annunciato anche per West Side Story e The Kidnapping of Edgardo Mortara.