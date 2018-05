The Mule: Bradley Cooper in trattative per recitare nel film

News





19/05/2018 |

Bradley Cooper è entrato in trattative per lavorare con Clint Eastwood all'interno della pellicola The Mule. Se l'attore dovesse trovare l'accordo, tornerebbe a recitare con Eastwood quattro anni dopo l'uscita di American Sniper.



The Mule si baserà su un articolo del New York Times Magazine che racconta la storia di Leo Sharp, veterano della Seconda Guerra Mondiale, arrestato all'età di 90 anni con l'accusa di essere un corriere della droga per il cartello di Sinaloa.

Cooper interpreterà un agente della DEA.

La sceneggiatura di The Mule è stata scritta da Nick Schenk.



Non è stata ancora annunciata la data dell'inizio delle riprese.