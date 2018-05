Box Office Italia: Deadpool 2 al comando

News





21/05/2018 |

Ha debuttato in prima posizione Deadpool 2 di David Leitch, il sequel uscito nelle nostre sale la scorsa settimana. Il cinecomic ha incassato 2.653.615 euro, resistendo anche all'arrivo di Dogman. Il film di Matteo Garrone ha esordito invece al secondo posto con un incasso pari a 566.442 euro. E' scivolato al terzo posto Loro 2 di Paolo Sorrentino che ha portato via 518.611 euro mentre dalla prima alla quarta posizione ecco spuntare Avengers: Infinity War di Joe ed Anthony Russo (455.891 euro). Chiudiamo con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Show Dogs - Entriamo in Scena di Raja Gosnell (293.637 euro) e Arrivano i Prof di Ivan Silvestrini (144.482 euro).