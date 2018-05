Box Office USA: esordio pazzesco per Deadpool 2

News





21/05/2018 |

Anche negli Stati Uniti Deadpool 2 di David Leitch ha preso in mano il comando della classifica box office. La pellicola ha debuttato con un incasso di 125.000.000 dollari riuscendo a togliere il primo posto ad Avengers: Infinity War di Joe ed Anthony Russo che ha incassato 28.672.000 dollari. La terza posizione è occupata da un'altra pellicola esordiente: parliamo di Book Club di Bill Holderman che ha portato via 12.500.000 dollari. Un gradino più in basso ed ecco spuntare la commedia Life of the Party di Ben Falcone che ha incassato 7.725.000 dollari. Chiudiamo con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Breaking In di James McTeigue (6.470.000 dollari) e Show Dogs - Entriamo in Scena di Raja Gosnell (6.034.770 dollari).