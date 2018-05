Tuo, Simon: l'intervista a Rick Robinson

News





21/05/2018 |

E' online un'altra intervista riguardante uno dei protagonisti di Tuo, Simon. Parliamo di Nick Robinson, attore scelto dalla produzione per interpretare il personaggio principale. La pellicola di Greg Berlanti racconta la storia di uno studente di un liceo, chiamato a fare i conti con il suo segreto improvvisamente rivelato. Il cast comprende anche Katherine Langford, Alexandra Shipp, Miles Heizer, Logan Miller, Jennifer Garner e Josh Duhamel.



Basata sul libro Simon vs. the Homo Sapiens di Becky Albertalli, la pellicola ha una sceneggiatura scritta da Elizabeth Berger ed Isaac Aptaker.



L'uscita in Italia è prevista per il 31 maggio.



Sinossi di Tuo, Simon:

Tutti meritano una grande storia. Ma per Simon, è complicato: non solo perché sono gli anni del liceo, ma anche perché custodisce un segreto che non sa come rivelare agli amici e alla famiglia. Per farlo e affrontare la paura, avrà bisogno di tutto il suo coraggio (e della sua ironia).