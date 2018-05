News





21/05/2018 |

La Eagle Pictures presenta il trailer italiano di Overboard. Il film racconta la storia di un potente miliardario che finisce con il perdere la memoria dopo una festa e della sua donna delle pulizie che proverà a vendicarsi dopo essere stata licenziata.

Nei panni dei due protagonisti troviamo Eugenio Derbez ed Anna Fares.

Rob Greenberg è il regista. Nel cast principale troviamo anche Eva Longoria.

L'uscita è prevista per il 19 luglio.

Sinossi di Overboard:

Leonardo (Eugenio Derbez) è un playboy messicano egoista e viziato, nonché uno degli uomini più ricchi del suo paese. Kate (Anna Faris), invece, è una mamma single con tre figli e per sbarcare il lunario è costretta a fare le pulizie sul lussuoso yatch di Leonardo. Dopo aver licenziato ingiustamente la ragazza, il playboy esagera un po’ con i festeggiamenti e finisce in mare aperto durante un viaggio notturno, svegliandosi su una spiaggia dell’Oregon completamente senza memoria. Quale occasione migliore per vendicarsi? Kate lo assiste all’ospedale e lo convince di essere sua moglie, costringendolo a mettersi al lavoro, per la prima volta nella sua vita. Riuscirà l’ex sfaticato ad essere all’altezza della situazione? Oppure sarà salvato dal ritorno della memoria?