Spider-Man: Homecoming 2: Jake Gyllenhaal in trattative per interpretare Mysterio

21/05/2018 |

Jake Gyllenhaal potrebbe entrare a far parte dell'universo dell'Uomo Ragno. L'attore è in trattative con la Sony Pictures e con la Marvel per recitare all'interno del sequel di Spider-Man: Homecoming. Gyllenhaal, qualora dovesse trovare un accordo, interpreterà Mysterio, ovvero uno dei villain principali dei fumetti dedicati a Spiderman.

All'interno del film tornerà Tom Holland nella parte dell'Uomo Ragno e sarà affiancato da Michael Keaton, confermato nel ruolo di Vulture. Altri ritorni saranno quelli di Zendaya e Marisa Tomei.

La regia sarà sempre di Jon Watts mentre Jonathan Goldstein e John Francis Daley si occuperanno di scrivere la sceneggiatura. Kevin Feige ed Amy Pascal sono i produttori.

Il nuovo Spider-Man arriverà nelle sale nel 2019.