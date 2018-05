Tag: la featurette in lingua originale Nostalgia

News





22/05/2018 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato una featurette internazionale di Tag, la nuova commedia della New Line Cinema.

La pellicola è diretta da Jeff Tomsic ed ha un cast prestigioso composto da Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis, Rashida Jones, Isla Fisher, Leslie Bibb, Hannibal Buress, Jon Hamm e dal candidato all'Oscar Jeremy Renner.



Tag ha una sceneggiatura scritta da Rob McKittrick e Mark Steilen.

Todd Garner e Mark Steilen sono i produttori mentre i produttori esecutivi sono Hans Ritter, Richard Brener, Walter Hamada e Dave Neustadter.



La storia racconta di un gruppo di amici che per 30 anni ha attraversato il paese per giocare ad una versione bizzarra del gioco per bambini Tag.



L'uscita negli USA è prevista per il 15 giugno.