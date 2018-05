Stronger - Io Sono Più Forte: rilasciato il trailer del film con Jake Gyllenhaal

News





22/05/2018

Grazie alla 01Distribution siamo lieti di presentarvi Stronger - Io Sono Più Forte, pellicola che racconta la vera storia di Jeff Bauman, uno dei sopravvissuti all'attentato avvenuto durante la maratona di Boston. Nei panni del protagonista troviamo Jake Gyllenhaal, affiancato da Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Clancy Brown e Lenny Clarke.



La regia è di David Gordon Green mentre la sceneggiatura è stata scritta da John Pollono.



In Italia il film uscirà il 4 luglio.



Sinossi di Stronger - Io Sono Più Forte:

Jake Gyllenhaal interpreta Jeff, un 27enne che era alla maratona per provare a riconquistare l’amore della sua ex-ragazza Erin (Tatiana Maslany). È lì al traguardo ad aspettarla quando le bombe esplodono, provocandogli la perdita di entrambe le gambe. Dopo aver ripreso conoscenza in ospedale, Jeff aiuterà la polizia ad identificare uno degli attentatori, ma la sua battaglia personale è soltanto all’inizio. Dovrà affrontare lunghi mesi di riabilitazione fisica ed emotiva, trovando in se stesso e nell’instancabile supporto di Erin e della sua famiglia, la forza per reagire. Stronger è il racconto intimo e personale di un viaggio eroico che Jeff ha compiuto, un viaggio che ha messo alla prova i legami familiari, ha stimolato l’orgoglio ed il senso di appartenenza ad una comunità, e ha fatto emergere in lui quella forza interiore nascosta che permette a tutti noi di superare anche le sfide più dure che la vita ci presenta. Emozionante, diretto, ricco di umanità: Stronger è l’incredibile storia vera dell’uomo che rappresenta l’incarnazione vivente della “forza di Boston”.