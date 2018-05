Booksmart: new entry nel cast del film di Olivia Wilde

News





Anche Jessica Williams, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow, Will Forte e Mike O’Brien sono entrati a far parte del cast di Booksmart. Il film della Annapurna Pictures vede protagoniste Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein.



La storia racconta di due amiche che, il giorno prima della cerimonia di consegna del diploma, decideranno di vivere una notte piena di divertimento. Altri dettagli sulla trama non sono stati rivelati.

La produzione è affidata alla Annapurna Pictures e a Gloria Sanchez attraverso la Gary Sanchez Productions. Chelsea Barnard, David Distenfeld e Megan Ellison produrranno il film per conto della Annapurna.

Emily Halpern e Sarah Haskins hanno scritto la prima bozza di sceneggiatura mentre Susanna Fogel e Katie Silberman si sono occupate della revisione.

La regia sarà di Olivia Wilde, per la prima volta impegnata dietro la macchina da presa.