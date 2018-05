Six Underground: Ryan Reynolds e Michael Bay lavoreranno al film Netflix

News





22/05/2018 |

Ryan Reynolds e Michael Bay lavoreranno insieme a Six Underground, il nuovo film che sarà sviluppato da Skydance Media e da Netflix. La pellicola ha una sceneggiatura scritta da Paul Wernick e Rhett Reese e vede al centro della scena un multimilionario che fingerà la sua morte con lo scopo di creare una squadra speciale in grado di fermare i criminali.



David Ellison della Skydance, Dana Goldberg e Don Granger produrranno Six Underground con Bay.

Ryan Reynolds è arrivato da poco nelle sale di tutto il mondo con il tanto atteso Deadpool 2, il sequel che ha già sbancato i botteghini.



Per Netflix si tratta della seconda grande produzione dopo Bright con Will Smith.