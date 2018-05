Gal Gadot produrrà una pellicola su Fidel Castro

News





24/05/2018 |

Gal Gadot produrrà una pellicola che ripercorrerà parte della vita di Fidel Castro. La star ha infatti deciso di aderire al progetto basato sull'articolo My Dearest Fidel’: An ABC Journalist’s Secret Liaison With Fidel Castro, pubblicato da Peter Kornbluh all'interno del portale Politico.

Il film racconterà la storia del rapporto tra la giornalista ABC Lisa Howard e il leader politico cubano.

Chris Brancato, che ha curato le storie di alcuni episodi delle serie tv Hannibal e Narcos, si occuperà di adattare l'articolo.

Al momento non è stato annunciato il nome del regista e non è chiaro se la Gadot reciterà all'interno del film.