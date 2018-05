Bloodshot: nuovi attori annunciati nel cast del film con protagonista Vin Diesel

News





24/05/2018 |

Il cast di Bloodshot è pronto ad accogliere un nutrito gruppo di attori. La Sony Pictures ha infatti annunciato che all'interno del film reciteranno Eiza Gonzalez, Michael Sheen e Sam Heughan. Gli attori in questione reciteranno accanto al protagonista Vin Diesel.



La storia del fumetto della Valiant racconta di un ex soldato, Angelo Mortalli, che dopo essere entrato nel programma protezione testimoni viene tradito dal suo supervisore e diventa parte di un esperimento nato con lo scopo di creare la macchina perfetta per uccidere.

La regia sarà di Dave Wilson mentre Eric Heisserer si occuperà di scrivere la storia.

Neal Moritz sarà il produttore con Dinesh Shamdasani della Valiant.