Jay Ryan reciterà nel secondo capitolo di IT

24/05/2018 |

Jay Ryan, attore visto nella serie Mary Kills People, è entrato a far parte del cast del secondo capitolo di IT. In questo atteso sequel Ryan reciterà nella parte di Ben Hanscom, uno dei membri del Club dei Perdenti.

Jessica Chastain, James McAvoy e Bill Hader, che indosseranno i panni di Beverly, Bill e Richie, sono gli altri attori presenti nella pellicola con Bill Skarsgard, tornato nella parte di Pennywise. James Ransone ed Andy Bean saranno invece Eddie e Stanley.

Il secondo capitolo di IT sarà diretto da Andy Muschietti che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Gary Dauberman.



L'uscita nelle sale è fissata per settembre 2019.