Idris Elba dirigerà il film dedicato a Notre-Dame de Paris

24/05/2018 |

Idris Elba è pronto a far rivivere il romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo grazie ad un nuovo adattamento cinematografico che sarà da lui diretto ed interpretato. Elba realizzerà il progetto per conto di Netflix e sarà anche il produttore. L'attore vestirà i panni di Quasimodo mentre non è stato annunciato il nome dell'attrice che farà rivivere sul grande schermo Esmeralda.

A Michael Mitnick è stata affidata la sceneggiatura mentre Fred Berger e Brian Kavanaugh-Jones si occuperanno della produzione, tramite la loro Automatik, insieme ad Elba e ad Ana Granito della Green Door.

Idris Elba ha fatto il suo esordio da regista con Yardie. Il crime movie uscirà il prossimo agosto.