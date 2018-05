La Paramount Pictures cancella l'uscita di Transformers 7

News





24/05/2018 |

La Paramount Pictures ha annunciato alcune novità riguardanti l'uscita, prevista per il 2019, di diverse pellicole. Partiamo dalla novità più grande: lo studio ha infatti cancellato dallo slot del 28 giugno 2019 Transformers 7. Al momento non è stato specificato quando arriverà nelle sale. Al suo posto è stato inserito il film Limited Partners di Tiffany Haddish.



Per il 17 maggio dello stesso anno è previsto l'arrivo di Rocketman, biopic dedicato ad Elton John.



Il 5 aprile, non più il 19, debutterà invece Pet Sematary, nuovo adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King.