Sicario 2: Soldado: il terzo trailer internazionale

25/05/2018 |

Dal canale internazionale della Sony Pictures ecco il terzo trailer di Sicario 2: Soldado. Stefano Sollima (Suburra) è tornato dietro la macchina da presa per dirigere nuovamente Josh Brolin e Benicio Del Toro, tornati sul set per recitare nella parte di Matt Graver e Alejandro, l'agente federale e il consulente che faranno di nuovo squadra per fermare il traffico di droga e di terroristi che riguarda il confine tra Usa e Messico.



Il regista ha diretto la pellicola da una sceneggiatura scritta da Taylor Sheridan, lo scrittore che si è occupato della storia dell'opera originale. Nel cast di Sicario 2: Soldado troviamo anche Jeffrey Donovan, Matthew Modine, Catherine Keener, Isabela Moner e Manuel Garcia-Rulfo.



L'uscita negli USA è prevista per il 29 giugno.



Sinossi di Sicario 2: Soldado:

La lotta al narcotraffico fra Stati Uniti e Messico si è inasprita da quando i cartelli hanno iniziato a trasportare terroristi attraverso il confine americano. Per combattere questa guerra, l’agente federale Matt Graver (Josh Brolin) dovrà unire le forze con il misterioso e impenetrabile Alejandro (Benicio Del Toro).