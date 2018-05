Mary e il Fiore della Strega dal 14 al 20 giugno nelle sale: ecco il trailer!

News





25/05/2018 |

La Lucky Red con un evento speciale porterà nelle sale dal 14 al 20 giugno Mary e il Fiore della Strega, pellicola animata di Hiromasa Yonebayashi.



Lo studio ha anche rilasciato il trailer ufficiale italiano del film che trovate sotto la sinossi!



Sinossi di Mary e il Fiore della Strega:

Dal regista di Arrietty, MARY E IL FIORE DELLA STREGA è un'incantevole miscela di magia e fantasia che coinvolgerà il pubblico in un’avventura unica e autentica. Grazie a personaggi unici, vicende divertenti e un'animazione in pieno stile Studio Ghibli, MARY E IL FIORE DELLA STREGA ci racconta il magico mondo di una scuola per streghette. Ma questa strana e misteriosa scuola non è Hogwarts e la nostra eroina non è nemmeno una strega!