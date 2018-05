La Truffa dei Logan: online la scena Non sbirciare!

News





27/05/2018 |

Grazie alla Lucky Red ecco a voi una nuova scena di La Truffa dei Logan. La commedia ricca di azione è diretta dal Premio Oscar® Steven Soderberg. Il regista, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Rebecca Blunt, è stato la guida di un cast composto da Daniel Craig, Channing Tatum, Hilary Swank, Adam Driver, Riley Keough e Katie Holmes.



L'uscita è prevista per il 31 maggio. Vi lasciamo alla clip Non sbirciare!



Sinossi di La Truffa dei Logan:

Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, i fratelli Jimmy (Channing Tatum) e Clyde Logan (Adam Driver) si organizzano per mettere a segno una rapina alla Charlotte Motor Speedway, durante la leggendaria gara di auto Coca-Cola 600 e per attuare l’ambizioso piano ricorrono all’aiuto dell’esperto in esplosioni Joe Bang (Daniel Craig). Proprio quando sembra che il colpo del secolo sia stato portato a termine, un’inarrestabile agente FBI, Sarah Grayson (Hilary Swank), inizia a ficcare il naso sulla scena del crimine, sospettando di tutto e di tutti coloro che incontra.