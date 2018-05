Box Office Italia: Solo: A Star Wars Story conquista la vetta

News





28/05/2018 |

Ha debuttato conquistando subito la prima posizione della classifica box office italiana Solo: A Star Wars Story. Lo spin-off appartenente alla saga di Guerre Stellari, diretto da Ron Howard, ha incassato 1.477.662 euro facendo scivolare in seconda posizione Deadpool 2 di David Leitch che ha portato via 1.003.425 euro. Al terzo posto troviamo invece Dogman di Matteo Garrone il cui incasso è stato pari a 546.388 euro mentre Loro 2 è sceso un gradino più in basso dopo aver portato via 192.676 euro. Chiudiamo con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Avengers: Infinity War di Joe ed Anthony Russo (178.727 euro) e la new entry Hotel Gagarin di Simone Spada (126.156 euro).