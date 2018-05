Box Office USA: Solo: A Star Wars Story domina al botteghino

News





28/05/2018 |

Anche negli Stati Uniti Solo: A Star Wars Story del regista Ron Howard ha occupato la prima posizione il giorno dell'esordio. Il film ha incassato 83.325.000 dollari togliendo il trono a Deadpool 2 di David Leitch, uscito due settimane fa. Il cinecomic ha incassato 42.700.000 dollari, superando i 200 d'incasso complessivi. Dopo cinque settimane ha perso una posizione, rientrando comunque tra i primi tre, Avengers: Infinity War di Joe ed Anthony Russo che ha portato via 16.494.000 dollari. Al quarto posto è sceso invece Book Club di Bill Holderman, con un incasso pari a 9.450.000, mentre chiudono la classifica dei primi sei la new entry Life of the Party di Ben Falcone (5.115.000 dollari) e Breaking In di James McTeigue (4.055.000 dollari).