Robin Hood: la nuova locandina internazionale

28/05/2018 |

E' in rete un nuovo poster internazionale di Robin Hood. La locandina è avvincente e ci mostra un bersaglio con all'interno la lettera R composta da uno svariato numero di frecce. La pellicola vede Taron Egerton interpretare il Principe dei Ladri in questo nuovo adattamento cinematografico curato da Otto Bathurst.



Accanto a Egerton spuntano i nomi di Jamie Foxx nella parte di Little John, Ben Mendelsohn nel ruolo dello Sceriffo di Nottingham, Eve Hewson nei panni di Lady Marion, Tim Minchin che interpreterà Frate Tuck e Jamie Dornan, Paul Anderson e Josh Herdman.



La sceneggiatura è stata scritta da Ben Chandler.



L'uscita è prevista per il 21 novembre.