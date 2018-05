Il Sacrificio del Cervo Sacro: il trailer italiano del film con Nicole Kidman e Colin Farrell

News





29/05/2018 |

E' stato rilasciato dalla Lucky Red il nuovo trailer italiano di Il Sacrificio del Cervo Sacro. La pellicola è diretta da Yorgos Lanthimos e vede protagonisti Nicole Kidman e Colin Farrell. Il cast è completato dalle presenze di Barry Keoghan, Raffey Cassidy e Sunny Suljic.



L'uscita nelle sale è prevista a partire dal 28 giugno.



Sinossi di Il Sacrificio del Cervo Sacro:

Steven (Colin Farrell) è un famoso chirurgo cardiotoracico. Insieme alla moglie Anna (Nicole Kidman) e ai loro due figli, Kim (Raffey Cassidy) e Bob (Sunny Suljic), vive una vita felice e ricca di soddisfazioni. Un giorno Steven stringe amicizia con Martin (Barry Keoghan), un sedicenne solitario che ha da poco perso il padre, e decide di prenderlo sotto la sua ala protettrice. Quando il ragazzo viene presentato alla famiglia, tutto ad un tratto, cominciano a verificarsi eventi sempre più inquietanti, che progressivamente mettono in subbuglio tutto il loro mondo, costringendo Steven a compiere un sacrificio sconvolgente per non correre il rischio di perdere tutto.