The Equalizer 2: Senza Perdono: lo spot internazionale The Pitch

29/05/2018 |

Un nuovo spot internazionale di The Equalizer 2: Senza Perdono è in rete grazie alla Sony Pictures. Il mese di agosto segnerà l'arrivo nelle sale del nostro Paese del secondo film di questo franchise che vedrà tornare al centro della scena l'agente segreto Robert McCall. L'ex agente delle CIA, in questa nuova missione, sarà impegnato a riportare l’ordine e la giustizia in una decadente New York.



Ovviamente nella parte del protagonista ritroveremo Denzel Washington, diretto per la seconda volta da Antoine Fuqua. Il cast vede al suo interno anche Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe e Sakina Jaffrey.



La sceneggiatura di The Equalizer 2: Senza Perdono è stata scritta da Richard Wenk.



Sinossi di The Equalizer 2: Senza Perdono:

Sequel di The Equalizer - Il Vendicatore, avvincente thriller ispirato alla serie tv degli anni 80: Un giustiziere a New York. In questa nuova pellicola, Denzel Washington interpreta Robert McCall, ex agente delle CIA ora in pensione, impegnato a riportare l’ordine e la giustizia in una decadente New York.