Spawn: Jamie Foxx reciterà nel film

30/05/2018

Jamie Foxx è entrato a far parte di Spawn, pellicola che sarà sviluppata da Todd McFarlane e dalla Blumhouse Productions. McFarlane, il creatore del fumetto originale, sarà regista e sceneggiatore, inoltre produrrà l'opera cinematografica con Jason Blum.



Il fumetto è stato creato nel 1992 mentre nel 1997 è uscito il primo e unico film, prodotto dalla New Line Cinema, e con protagonista Michael Jai White.



Per Foxx si tratta della seconda apparizione all'interno di un cinecomic. L'attore ha fatto capolino infatti anche in The Amazing Spider-Man: Il Potere di Electro, in cui vestiva i panni dell'antagonista dell'Uomo Ragno.