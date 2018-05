James Marsden reciterà nell'adattamento di Sonic the Hedgehog

News





31/05/2018 |

James Marsden è entrato a far parte del cast di Sonic the Hedgehog, pellicola che porterà sul grande schermo le avventure del riccio color blu protagonista di una serie di videogames molto famosa, lanciata dalla Sega nel 1991.



Jeff Fowler sarà il regista, con Neal H. Moritz che si occuperà della produzione tramite la sua Original Film. Tim Miller, regista di Deadpool, sarà il produttore esecutivo con Toby Ascher.



L'uscita è prevista per il 25 novembre 2019.



Marsden in passato è stato uno dei protagonisti della saga X-Men interpretando Ciclope. Recentemente lo abbiamo visto nella serie tv Westworld - Dove tutto è concesso.