Top Gun: Maverick: iniziate le riprese del film

News





31/05/2018 |

Sono finalmente iniziate le riprese di Top Gun: Maverick, il tanto atteso sequel di Top Gun. L'annuncio è arrivato direttamente dalla pagina Twitter di Tom Cruise che tornerà nei panni del protagonista a distanza di 33 anni dalla pellicola originale.

Joseph Kosinski è il regista di Top Gun: Maverick ed ha già collaborato in passato con Cruise per Oblivion. La sceneggiatura è stata invece scritta da Peter Craig e Justin Marks.



L'arrivo nelle sale del film è previsto per luglio 2019.