Mission: Impossible - Fallout: ecco il nuovo trailer italiano

News





31/05/2018 |

E' stato rilasciato in rete dalla Paramount Pictures il nuovo trailer italiano di Mission: Impossible - Fallout. Il film vedrà tornare in azione Tom Cruise, pronto ad indossare nuovamente i panni di Ethan Hunt. In questa nuova missione il nostro protagonista, assieme agli agenti della IMF e ad altri storici alleati, proverà a risolvere una missione complicata. Il cast è ricco di nome importantissimi quali Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan completano il cast principale affiancati da Henry Cavill, Angela Bassett e Vanessa Kirby.



Christopher McQuarrie, che ha diretto Mission Impossible - Rogue Nation ed ha lavorato con Cruise anche nella pellicola Jack Reacher - La Prova Decisiva, è il regista del sesto episodio. Lo stesso McQuarrie ha scritto anche la sceneggiatura.



Mission: Impossible - Fallout uscirà in Italia il 30 agosto.



Sinossi di Mission: Impossible - Fallout:

La ricaduta di tutte le buone intenzioni. MISSION: IMPOSSIBLE -FALLOUT ritrova Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suoteam IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati molto familiari (Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan) in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita. Henry Cavill, Angela Bassett e Vanessa Kirby si uniscono al cast, mentre il regista Christopher McQuarrie torna al timone del nuovo capitolo della saga.