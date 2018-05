Always Be My Maybe: Keanu Reeves nel cast della commedia romantica Netflix

News





31/05/2018 |

Netflix ha dato il via al progetto Always Be My Maybe, le cui riprese partiranno durante questo fine settimana a Vancouver. E nel film, oltre ai due protagonisti Ali Wong e Randall Park, reciterà anche Keanu Reeves.



Wong e Park interpreteranno due ex fidanzati che si ritroveranno dopo quindici anni. La loro passione, destinata a riaccendersi, dovrà scontrarsi con i mondi diversi nati dalle loro vite lavorative: lei è una musicista che vive ancora con il padre, lui è uno chef affermato. Non è stato comunicato quale sarà il ruolo di Reeves.



Daniel Dae Kim, Karan Soni, Charlyne Yi, Michelle Buteau, Vivian Bang, James Saito, Lyrics Born e Susan Park sono gli altri attori presenti all'interno del cast.



La regia sarà di Nahnatchka Khan.



Il film uscirà nel 2019.