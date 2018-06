Il Corvo: Jason Momoa e Corin Hardy lasciano il film

News

01/06/2018 |

I’ve waited 8 years to play this dream role. I love you @corinhardy and @sonypictures unfortunately I may have to wait 8 more. Not our team. But I swear I will. James O’Barr sorry to let you down I won’t on the next. This film needs to be set free. And to the fans. Sorry. I can’t play anything but what this film deserves and it needs love. I’m ready when it’s right. Love u Corin aloha j







Brutta sorpresa per tutti i fan della pellicolaha infatti deciso di abbandonare il progetto cinematografico e con lui anche il regista. La decisione è arrivata a poche settimane dall'inizio delle riprese in quel di Budapest.Anche la Sony Pictures - che aveva annunciato l'uscita nelle sale del film per l'11 Ottobre 2019 - sarebbe stata vicina ad uscire dal progetto a causa di alcune differenze creative ed economiche condella Davis Films, ovvero coloro che detengono i diritti del personaggio e che si occupano di finanziare il film.Per la seconda volta, dunque, il progetto deè rimasto bloccato a causa di alcune zavorre. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà una svolta in merito oppure se l'idea di riportare in vita la pellicola è tramontata definitivamente.Questo il post rilasciato su Instagram da Jason Momoa: