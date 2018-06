The Rhythm Section: Sterling K. Brown reciterà nel film con protagonista Blake Lively

News





01/06/2018 |

New entry nel cast di The Rhythm Section. All'interno dello spy-thriller movie reciterà anche Sterling K. Brown che lavorerà accanto alla protagonista Blake Lively. La Paramount Pictures non ha specificato quello che sarà il ruolo dell'attore all'interno di questa pellicola la cui produzione è stata sospesa lo scorso dicembre, a causa dell'infortunio alla mano subito dalla Lively.



The Rhythm Section è l'adattamento della serie di romanzi di Mark Burnell dedicata al personaggio nato dalla sua penna: Stephanie Patrick. La Lively è la protagonista, una donna in preda alla depressione dopo la morte della sua famiglia a causa di un incidente aereo. Quando scoprirà che dietro questo incidente si nascondono alcuni criminali proverà a vendicarsi trasformandosi in uno spietato assassino.



Barbara Broccoli e Michael G. Wilson della Eon Productions sono i produttori.



La regia è di Reed Morano. Nel cast troviamo anche Jude Law, Raza Jaffrey e Geoff Bell.