Sicario 2: Soldado: l'intensa clip The Prize

News





01/06/2018 |

E' in rete una scena piena di adrenalina di Sicario 2: Soldado, il secondo capitolo di Sicario, film di Denis Villeneuve uscito tre anni fa. Questa volta dietro la macchina da presa troviamo Stefano Sollima, papà di Suburra, che ha diretto un cast principale composto nuovamente da Josh Brolin e Benicio Del Toro, tornati sul set per recitare nella parte di Matt Graver e Alejandro, l'agente federale e il consulente che faranno di nuovo squadra per fermare il traffico di droga e di terroristi che riguarda il confine tra Usa e Messico.



La sceneggiatura è stata scritta da Taylor Sheridan, lo scrittore che si è occupato della storia dell'opera originale. Nel cast di Sicario 2: Soldado troviamo anche Jeffrey Donovan, Matthew Modine, Catherine Keener, Isabela Moner e Manuel Garcia-Rulfo.



L'uscita negli USA è prevista per il 29 giugno.



Sinossi di Sicario 2: Soldado:

La lotta al narcotraffico fra Stati Uniti e Messico si è inasprita da quando i cartelli hanno iniziato a trasportare terroristi attraverso il confine americano. Per combattere questa guerra, l’agente federale Matt Graver (Josh Brolin) dovrà unire le forze con il misterioso e impenetrabile Alejandro (Benicio Del Toro).