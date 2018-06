Ant-Man and the Wasp: ecco il nuovo spot internazionale

News





Un altro spot internazionale di Ant-Man and the Wasp è online grazie alla Marvel. Il secondo capitolo del franchise di successo lanciato tre anni fa dallo studio cinematografico vede tornare al centro della scena il supereroe Ant-Man, interpretato nuovamente da Paul Rudd, che questa volta sarà affiancato da un'importante new entry, ovvero The Wasp, il cui costume è indossato da Hope Van Dyne, ovvero Evangeline Lilly. L'inedito duo, che ritroviamo in una nuova foto rilasciata da Usa Today, sarà chiamato ad unire le forze per affrontare una pericolosa minaccia.



Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne), Michael Douglas (Hank Pym), Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Laurence Fishburne (Dr. Bill Foster) e Randall Park (Jimmy Woo) sono gli altri attori che recitano nel cast.



Il nuovo capitolo del franchise sarà diretto da Peyton Reed e vedrà il nostro eroe prendere coscienza del proprio destino in un'entusiasmante avventura.



La sceneggiatura è stata scritta da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.



Ant-Man and the Wasp uscirà nelle sale a partire dal 17 agosto 2018.